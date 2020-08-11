Истребители Су-30СМ вооружат новой тяжелой ракетой двойного назначения

Москва, 11 августа. Российские инженеры разрабатывают принципиально новое вооружение для оснащения истребителей Су-30СМ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе.

Отмечается, что опытно-конструкторская работа (ОКР) по модернизации Су-30СМ началась в 2015 году и получила обозначение «Адаптация-Су». Редактор портала militaryrussia Дмитрий Корнев отмечает, что в рамках данной работы есть несколько различных программ по созданию ракет для ударной авиации. К ним относятся разработки по Х-32, которая представляет собой мощную ракету двойного назначения.

По его словам, Х-32 может использоваться как противокорабельная ракета, либо для стрельбы по объектам с установленными координатами.

«Чтобы пробить защищенный корпус корабля, применяется кумулятивно-фугасная боевая часть. Несколько таких ракет способны уничтожить авианосец. Одного попадания достаточно для вывода из строя любого корабля классом меньше», — говорит Корнев «Известиям».

Специалист подчеркивает, что если такую ракету приспособят для Су-30СМ, то любой полк фронтовой авиации сможет применять дальнобойные крылатые ракеты, которые обладают практически гиперзвуковой скоростью.

«Потенциально «тридцатка» (Су-30СМ. — Прим. ФАН) способна нести одну Х-32 на основном узле подвески под фюзеляжем», — резюмировал эксперт.

Ранее аналитики американского издания Military Watch обратили внимание на «убойную» связку истребителей Су-57 и Су-35. В России пока еще не запущено серийное производство новейших боевых самолетов пятого поколения Су-57, но существуют опытные образцы, на которых ВС РФ «обкатывают» новые тактические взаимодействия. По мнению западных журналистов, связка Су-57 и Су-35 доставит массу проблем авиации США.