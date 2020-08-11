СМИ узнали о предынсультном состоянии Ефремова

Москва, 11 августа. Актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о смертельном ДТП, вызвали домой скорую помощь. Его сын Никита нашел отца на полу, тот не мог двигаться.

Как сообщает «МК», утром в понедельник в гости к отцу пришел его сын. Дверь в квартиру была открыта, актер лежал на полу, у него была нарушена речь, он не мог шевелить рукой и ногой.

По мнению прибывших медиков, у Ефремова было предынсультное состояние. Однако от госпитализации актер отказался. На вопросы о том, злоупотреблял ли Михаил спиртным, сын ответил, что ничего подозрительного в квартире не заметил.

Позднее, когда Ефремов пришел в чувства, он заявил, что просто перенервничал из-за неудачной игры московского «Спартака».

В настоящее время Ефремов находится под домашним арестом. Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Заслуженный артист РФ, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице.

По мнению общественности, Ефремов должен понести строгое наказание за содеянное. В частности, глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов настаивает на необходимости судить и наказать актера, не обращая внимание на его известность, ведь перед законом все равны.