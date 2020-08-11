Помпео выступил с обвинениями в адрес властей Белоруссии

Вашингтон, 11 августа. Госсекретарь США Макйл Помпео назвал прошедшие в Белоруссии президентские выборы «несвободными и несправедливыми». Об этом сообщается в распространенном госдепартаментом США заявлении.

«США глубоко озабочены проведением президентских выборов в Белоруссии, которые не были свободными и справедливыми. Серьезные ограничения по допуску кандидатов, запрет допуска местных независимых наблюдателей на участки, методы запугивания оппозиционных кандидатов, задержания мирных протестующих и журналистов омрачили процесс», — гласит текст заявления Помпео.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон выражает сожаление вследствие того факта, что наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не получили вовремя приглашения для мониторинга голосования. Он призвал власти Белоруссии отказаться от применения силы против протестующих, а также прекратить блокировать интернет.

По словам Помпео, США поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии, а также устремления ее граждан к «демократическому будущему».

Напомним, 9 августа в Минске состоялись акции протеста, в которых участвовали несогласные с результатами президентских выборов в Белоруссии. Правоохранители применили водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих. Позже в МВД страны заявили, что ситуация с массовыми протестными акциями в Минске находится под контролем правоохранительных органов.