В ЕС вспомнили о пророчестве «норвежской Ванги» из-за нашествия мигрантов

Стокгольм, 11 августа. В Швеции оштрафован дантист, выявивший реальный возраст взрослых беженцев, которые выдавали себя за несовершеннолетних. Местные жители сравнивают ситуацию в стране с предсказаниями «норвежской Ванги», которые были сделаны более 50 лет назад.

Отмечается, что шведский дантист был оштрафован на 45 тыс. евро за раскрытие реального возраста беженцев с Ближнего Востока, которые притворялись подростками ради получения убежища в скандинавской стране. Жители Швеции в социальных сетях уже собрали требуемую сумму для помощи врачу.

Происходящее в стране все больше начинает походить на пророчество скандинавской ясновидящей Гунхильды Смелхус, также известной как «норвежская Ванга». В 1968 году она предсказала миграционный кризис в Европе, назвав его «предвестником апокалипсиса», передает «Царьград».

Согласно ее пророчеству, после потери веры в Бога и попрания моральных ценностей на Скандинавию обрушится катастрофа. Люди из бедных регионов начнут массово стекаться в Европу, тем самым провоцируя войну, которая закончится довольно быстро из-за применения ядерного оружия.

Случится ли вторая часть пророчества «норвежской Ванги» пока не ясно, однако ее слова вызывают беспокойство, учитывая что Скандинавия находится в непосредственной близости от России.

Ранее журналист и близкий друг предсказательницы Ванги Сергей Косторной заявил, что она предсказала столкновение с Землей «чудовищного астероида» в этом году. Ванга, по словам журналиста, не называла конкретные числа, когда произойдет столкновение с астероидом, но говорила, что там есть «пять двоек». На один из «дней пяти двоек» ясновидящая предсказала ряд катастроф: эпидемию страшной болезни, а также столкновение с космическим объектом.