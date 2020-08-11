Человек погиб на протестах в Минске

Минск, 11 августа. При столкновениях участников протестов с правоохранителями в Минске погиб один из участников беспорядков, сообщил пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В своем Telegram-канале Чемоданова уточнила, что инцидент произошел около 23.00 (время совпадает с московским) на улице Притыцкого. Спецназ прибыл к месту, где «толпа строила баррикады для блокирования движения».

«В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА Новости, в районе универсама «Рига» в Минске были слышны взрывы. Ранее в этом месте протестующие начали возводить баррикады.

К Пушкинской площади направляются грузовики внутренних войск, с места баррикад уезжают скорые помощи, а также автозаки силовиков с задержанными.

Ранее сообщалось, что в Минске и Бресте силовики стреляют в протестующих резиновыми пулями.

Беспорядки в Минске и ряде других городов страны вспыхнули в воскресенье. Участники несанкционированных акций не согласны с итогами выборов президента Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил действующий лидер страны Александр Лукашенко, набрав 80%.