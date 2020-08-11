Захарову возмутил отказ Белоруссии выдавать аккредитации журналистам из РФ

Москва, 10 августа. Отказ властей Белоруссии выдать российским журналистам аккредитацию для работы на выборах президента вызывает вопросы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Она отметила, что претензии белорусских властей к российским журналистам можно объяснить, так как у последних действительно не было аккредитации. Однако причиной этого являются сами власти Белоруссии.

«Но при этом они это делали (подавали документы на аккредитацию — Прим. ФАН) в установленное время, делали это, исходя из требований белорусской стороны, и этим самым продемонстрировали, что хотят работать легально и профессионально. <...> Почему им эта аккредитация не была предоставлена — это большой вопрос», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Минске были задержаны журналисты российского телеканала «Дождь» Василий Полонский и Владимир Роменский, а также оператор Николай Антипов. Как рассказал Захарова, причиной задержания стала работа без аккредитации. В то же время, главный редактор «Дождя» заявил, что документы на аккредитацию были поданы еще 15 июля.

Незадолго до этих событий в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых власти государства заподозрили в попытке дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов. Позже стало известно, что Минск поддался на провокацию, которая была организована украинскими спецслужбами.

Напомним, что в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно информации Центризбиркома республики, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, собравший более 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала около 10%. После завершения голосования в городах Белоруссии начались акции протеста. Для разгона демонстрантов белорусские силовики применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.