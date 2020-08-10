ЦПВС зафиксировал семь обстрелов со стороны террористов в Сирии

Дамаск, 10 августа. Террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена в РФ) 7 раз за сутки обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксировано 7 обстрелов населенных пунктов Кара-Килиса в провинции Латакия, Кафер-Баттих, Маарет-Мухос, Хантутин в провинции Идлиб, Эрназ (дважды), Бейтарун в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — сообщил глава ЦПВС.

Он отметил, что российские и турецкие военнослужащие провели очередное совместное патрулирование по маршруту от пункта пропуска Гариб до Итвирхан-Тахтани и обратно в провинции Алеппо. Также военная полиция РФ провела патрулирование в провинциях Дейр-эз-Зор и Алеппо.

Реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, продолжается. В соответствии с ним на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. Между российским ЦПВС и турецкой стороной функционирует специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия.

Ранее ЦПВС зафиксировал 9 обстрелов населенных пунктов со стороны боевиков в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.