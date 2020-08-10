Доктор Курпатов рассказал о вреде дистанционного образования для школьников

Москва, 10 августа. Врач-психотерапевт Андрей Курпатов уверен, что даже частичное дистанционное образование окажется вредным для современных школьников.

С 1 сентября предполагается, что некоторые школы примут участие в цифровом образовательном эксперименте. Традиционное образование будет совмещено с дистанционным.

Курпатов в беседе с URA.RU выразил мнение, что онлайн-обучение может привести к тому, что уже к 18 годам дети отправят «свой сервер мышления в спячку», а сама «цифровизация превратит школу в конвейер дураков».

Как объяснил психотерапевт, это связано с тем, что вместо осмысленных знаний, «в голову ребенка будут напихивать массу визуальных образов через образовательные цифровые платформы».

По словам Курпатова, полный переход на гаджеты может привести к разрушению социальных связей в обществе, поскольку использование цифровых средств связи станет важнее прямого общения. Эксперт называет такое мышление «цифровым аутизмом».

«Оцифрованные» дети, став взрослыми, никогда не смогут даже задуматься об ином, более свободном и гуманном мире», — подчеркивает Курпатов.

Отметим, ранее появились слухи, что все российские школы могут перейти на дистанционное обучение из-за предстоящего ужесточения карантина. В Министерстве просвещения РФ заявили, что эта информация не соответствует действительности. Заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев сообщил, что «это совершенно точно фейкньюс, этого не будет и не обсуждается». По его словам, если правительство РФ будет вынуждено задуматься об этом, сначала необходимо будет провести консультации с парламентом и соответствующими комитетами.