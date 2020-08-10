Володин призвал Лукашенко строить отношения с Россией на основе доверия

Москва, 10 августа. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии. В своей поздравительной телеграмме он призвал белорусского лидера выстраивать отношения с Россией на почве сотрудничества и доверия.

«Поздравляю вас с избранием на пост президента Республики Беларусь», — говорится в послании спикера Госдумы.

Володин, также занимающий пост председателя Парламентского собрания Союза России и Белоруссии подчеркнул, что потенциал Союзного государства «не исчерпан».

«Крайне важно строить наши отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества, доверия и уважения», — добавил он.

Вячеслав Володин отметил, что народы России и Белоруссии связаны общей культурой и историей. Он пожелал Лукашенко и белорусам успехов и благополучия.

Ранее в МИД РФ отмечали, что власти Белоруссии смогли не допустить опасной эскалации во время выборов президента страны, хотя отдельные государства пытались организовать масштабные протесты после голосования. По данным ведомства, на белорусских выборах работали почти 54 тыс. местных наблюдателей и 248 международных наблюдателей.