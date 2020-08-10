Силовики перепутали автобус с автозаком в Минске, появилось видео

Москва, 10 августа. Сотрудники белорусского ОМОН перепутали общественный транспорт с автозаком, едва не посадив задержанного в обычный пассажирский автобус. Этот инцидент был снят на видео и выложен в Instagram жительницей Минска.

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин проходят мимо остановки, держа протестующего под руки. Дойдя до автобуса, они начинают заталкивать задержанного внутрь, однако увидев остальных пассажиров, осознают свою ошибку и уходят.

Напомним, президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По обновленным данным ЦИК, действующий лидер страны Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов.

После выборов в Минске и других городах Белоруссии прошли несанкционированные акции протеста. Лукашенко обвинил в причастности к организации беспорядков зарубежные спецслужбы. Польша назвала эти обвинения безосновательными. В Чехии на слова Лукашенко пока не отреагировали.