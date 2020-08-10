В МИД Польши призвали ЕС не толкать Белоруссию в «объятия России»

Варшава, 10 августа. Президентские выборы в Белоруссии — тема номер один в Польше, в отличие от равнодушных Германии и Франции, где данная тема практически не существует. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши главы Павел Яблоньский в беседе с TVN24.

Польский дипломат призвал Евросоюз решительно отреагировать на события в Минске и начать привлекать Белоруссию на Запад, а не толкать ее в «объятия России».

Ранее ЦИК Белоруссии объявил о победе действующего главы государства Александра Лукашенко на президентских выборах. Согласно подсчетам, Лукашенко набрал 80% голосов, его главный конкурент Светлана Тихановская получила поддержку почти 10% избирателей, передает RT. Ночью во многих городах республики прошли акции протеста, переросшие в стычки с сотрудниками правоохранительных органов — известно о пострадавших и задержанных.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что на улицах Минска пострадало множество протестующих граждан. По его словам, если Евросоюз хочет быть мировым лидером, то он должен проявить себя и в роли лидера локального.

«Мы будем призывать всех предпринять решительные меры в отношении этого кризиса, который набирает силу вблизи наших границ и чреват серьезной эскалацией», — комментирует Яблоньский.

При этом он отмечает, что необходимо проявить максимальную осторожность в этом деле, чтобы Минск не попал под влияние Москвы.

«Вмешательство западного мира должно быть таким, чтобы привлекать Белоруссию на Запад, а не толкать ее в объятия Путина», — считает польский дипломат.

По его мнению, попытка вовлечения ЕС в белорусский вопрос — основная задача Варшавы на данный момент.

«В Польше это тема номер один, но если мы посмотрим, что происходит с общественным мнением во Франции, Германии и Великобритании, то там эта тема практически не существует... Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы ЕС отреагировал очень решительно», — заявил Яблоньский.

Ранее российский политолог и журналист Алексей Кочетков объяснил, почему сближение Москвы и Варшавы в сфере взаимовыгодного сотрудничества пока ждать не стоит, а также рассказал о польском феномене во внешней политике. Он подчеркнул, что Варшава не задумываясь отвернулась от Москвы по первому требованию США, но так и не получила чего-либо взамен.