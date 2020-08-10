Белорусские силовики начали обстреливать протестующих резиновыми пулями

Минск, 10 августа. В столице Белоруссии и Бресте силовики стреляют в протестующих резиновыми пулями.

Как сообщает Sputnik Беларусь, столкновения протестующих с правоохранителями начались на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Милиция применила светошумовые шашки, участники протестов бросают в стражей порядка бутылки и мусорные баками.

Протестующие устроили баррикады из скамеек, которые собрали на проспекте. Деревянные части скамеек протестующие используют в качестве оружия.

Как сообщает РИА Новости, в Минске милиция вытесняет митингующих с проспекта Победителей. Некоторые участники акции пытаются укрыться в барах и кафе районе старого города. В центр стекаются новые группы митингующих.

Столкновения с правоохранителями также зафиксированы в районе Пушкинской площади.

Беспорядки в Минске и ряде других городов страны вспыхнули накануне, передавали «Известия». Участники несанкционированных акций не согласны с итогами выборов президента Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил действующий лидер страны Александр Лукашенко, набрав 80%.

По официальным данным белорусского МВД, в результате пострадали 35 правоохранителей, более 50 митингующих. Задержаны почти три тысячи человек. По факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело.

Лукашенко считает, что протестами управляют спецслужбы из-за рубежа, в частности Польша и Чехия. Именно там, по его мнению, сидят «кукловоды», которые дают указанию штабу белорусской оппозиции.