В АТОР подсказали россиянам способ попасть на курорты Египта

Москва, 10 августа. Туристы из России могут добраться до Египта через Турцию, с которой недавно было возобновлено авиасообщение. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, сейчас существуют несколько критериев, по которым выбирают направления для возобновления авиасообщений. Одним из главных является соответствие страны требованиям безопасности в условиях пандемии коронавируса, а также готовность этого государства принимать туристов из России.

«Египет – это та страна, которая готова принимать россиян. То есть, с точки зрения взаимности страна удовлетворяет нашим требованиям. С точки зрения безопасности – я не помню Египта в списке Роспотребнадзора. Пока прямое сообщение с курортами не открыто и не понятно, когда это может произойти. Но в связи с тем, что появились прямые перелеты в Стамбул, мы видим определенное оживление в самостоятельном сегменте», — объяснила она.

Ломидзе напомнила, что сейчас при въезде на территорию Египта необходимо предъявить на границе справку об отсутствии COVID-19, выданную за трое суток часа до поездки. Однако это не касается туристов, прибывающих в Хургаду, Шарм-эль-Шейх и Марса-Алам. Все туристы, прибывшие на эти курорты самостоятельно, могут эту справку не делать.

Пандемия нового китайского коронавируса SARS-Cov-2 началась в декабре 2019 года. Стартовав в Китае, инфекция довольно быстро распространилась практически по всему миру. В связи с этим государства, затронутые пандемией, были вынуждены ввести жесткие ограничительные меры, от которых, в частности, понес большие убытки туристический бизнес.