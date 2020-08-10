Мошенники воруют деньги россиян с помощью QR-кодов

Санкт-Петербург, 10 августа. Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью QR-кодов. Преступники таким образом легко получают доступ к смартфону жертвы и обнуляют счета.

Одна из жертв мошенников рассказала Первому каналу, что нашла в своем почтовом ящике рекламную листовку от магазина электроники с заманчивой акцией. Сразу после того, как она отсканировала напечатанный на листовке QR-код, ее телефон завис, а затем с ее банковского счета были списаны все деньги.

Еще больше пострадали владельцы одного из бара в Петербурге. В их заведении действует легкий способ бесконтактной оплаты — нужно всего лишь отсканировать QR-код. Однако мошенники наклеил поверх значка свой код. Таким образом за выходные владельцы бара потеряли около 30 тыс. рублей: эти деньги посетители перевели мошенникам.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, специалисты советую перед сканированием QR-кода перепроверять, нет ли поверх него наклейки. Кроме того, поможет специальное предложение, которое проверят коды и не дает вирусу захватить смартфон.

Ранее «Известия» сообщали, с началом карантина в стране резко вырос спрос на е-ОСАГО, что спровоцировало всплеск продаж поддельных документов. По данным страховых компаний, на сегодняшний день сфальсифицировано примерно 10% электронных полисов. С фальшивым е-ОСАГО ездит не менее 1,5 млн автолюбителей. Осенью должна заработать система автоматической фиксации нарушений за езду без ОСАГО. Тогда водители с фальшивыми документами начнут получать штрафы в 800 рублей.