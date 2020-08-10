Баранец назвал «броневой кулак» России залогом победы в любой войне

Москва, 10 августа. «Броневые кулаки» являются мощной и грозной силой армии РФ, сомнения насчет их эффективности в современной войне — досужие домыслы. Об этом в беседе с «ПолитРоссией» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Ранее американский портал The National Interest опубликовал материал, в котором сравнивались бронетанковые силы США и России. Автор отметил, что российские силы значительно превосходят американский арсенал. При этом он задался вопросом, действительно ли России пригодится танковое преимущество в условиях современной войны?

Виктор Баранец в разговоре с «ПолитРоссией» подчеркнул, что споры о танковых войсках РФ ведутся давно, причем не только на Западе, но и среди российских экспертов.

«Если рассуждать по-дилетантски, не разбираясь в военном деле, то можно орать на всех перекрестках, что сейчас танки никуда не годятся, что сейчас природа боя другая, появилось новое оружие и так далее. Но это все досужие разговоры», — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что «его величество Солдат» всегда будет играть ключевую роль в сражении.

«И чем меньше будет прикрыта эта живая сила, тем больше будут потери. Это по любым параметрам — хоть западным, хоть российским — очень плохо. Преступен тот командир, который не заботится о том, чтобы в реальном бою максимально сохранить личный состав», — комментирует Баранец.

Также военный обозреватель напомнил, что условия современного противостояния не отменяют наступлений на широких пространствах, которые требуют «броневой» поддержки.

«Чем мощнее «броневые кулаки», тем легче будет пехоте прорывать ту или иную оборону противника и достигать тех рубежей, которые определило командование», — объясняет полковник в отставке.

Ранее военный эксперт Михаил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей отмечал, что российская армия имеет преимущество перед НАТО по количеству вооружений: танки, артиллерия, системы ПВО. По его словам, США имеют преимущество лишь в авиации. Однако Москва компенсирует это за счет большого количества средств ПВО. Александров обратил внимание, что основные силы американской армии сосредоточены в самой стране. Для их переброски требуется время, а это как минимум 6 месяцев.