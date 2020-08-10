Суд арестовал подаренную Федосеевой-Шукшиной Алибасову квартиру

Москва, 10 августа. Московский суд принял решение арестовать квартиру, которую Лидия Федосеева-Шукшина подарила своему пятому супругу продюсеру Бари Алибасову. С этого понедельника все сделки относительно «спорного» жилья в Новой Москве находятся под запретом.

Как сообщалось, Федосеева-Шукшина еще осенью переписала на мужа в присутствии его адвоката одну из принадлежащих ей квартир. Спустя почти год она узнала, что теперь эта квартира принадлежит не ей и даже не Алибасову, а его помощнику Сергею Моцарю. Пытаясь разобраться в вопросе, Федосеева-Шукшина рассказала, что подписывала некий документ, однако не знает какой.

Так как решить спор с Алибасовым мирно не удалось, она подала иск против супруга в столичный суд, который вынес решение об аресте собственности. По словам адвоката Федосеевой-Шукшиной Юлии Вербицкой, сейчас она и истец удовлетворены решением суда. На данный момент сделки с недвижимостью невозможны, а после того, как суд изучит все предоставленные документы, будет вынесен окончательный вердикт относительно якобы подаренной Алибасову и позже проданной Моцарю квартиры.

Ранее Бари Алибасов был переведен на лечение в психиатрическую клинику. До того, как поступить туда, продюсера спасли от смерти медики из наркологической клиники в Сокольниках. В главной наркологии столицы тело Алибасова «полностью почистили», однако необратимые нарушения коры головного мозга излечить не удалось, объясняет сын продюсера. В результате врачи диагностировали корсаковский психоз.