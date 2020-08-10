Дутерте вызвался первым испытать на себе российскую вакцину от COVID-19

Манила, 10 августа. Президент Филиппин Родриго Дутерте вызвался первым на себе испытать российскую вакцину против COVID-19.

В ходе телеобращения к нации Дутерте заявил, что хотел бы показать, что полностью доверяет российским научным исследованиям. Он добавил, что предоставит общественности доказательства свой вакцинации, чтобы избежать любых возможных сплетен.

«Я буду первым, над кем будет проведен эксперимент, меня это устраивает», — подчеркнул филиппинский президент.

Дутерте обратился к министру здравоохранения Франсиско Дуке с просьбой скоординировать с российским правительством возможность передачи Филиппинам технологии производства вакцины, передает ТАСС.

На прошлой неделе посол РФ на Филиппинах Игорь Ховаев заявил, что Россия готова поставлять в Манилу вакцину против COVID-19 и инвестировать в ее местное производство.

Дутерте 31 июля продлил общий карантин в Маниле до 15 августа на фоне роста числа случаев инфицирования коронавирусом в столице. На сегодняшний день, по данным Университета Хопкинса, на Филиппинах зарегистрировано 136 638 случаев заболевания коронавирусом, скончались 2 294 человека.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет зарегистрирована 12 августа. Таким образом, Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19, передавал RT. Первыми получателями препарата станут медицинские работники и пожилые люди.