В Госдуме напомнили США о двойных стандартах в отношении иноагентов

Москва, 10 августа. Требование госсекретаря США Майка Помпео о смягчении российских законов о работе СМИ-иностранных агентов стоит игнорировать и делать все наоборот, заявил депутат Госдумы Евгений Марченко в беседе с iReactor.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео потребовал, чтобы российское правительство отказалось от введения ограничений, ужесточающих контроль деятельности СМИ-иностранных агентов. По словам Помпео, внесение американских СМИ в перечень иноагентов сделает практически невозможной их работу в России.

Депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что требование Помпео — это абсолютная наглость. По его мнению, высказывание главы Госдепартамента США можно считать попыткой повлиять на внутренние дела России.

«Это наглость просто. Потому что это уже вмешательство во внутренние дела РФ. У нас и так крайне мягкое либеральное законодательство в отношении иностранных агентов, так они еще оказывают давление и требуют, чтобы мы и это еще изменили», — сказал Марченко в разговоре с iReactor.

Абсурдно смотрится требование Помпео и на фоне жесточайшего американского законодательства в отношении иноагентов на территории США. За последние несколько лет в американский «черный список» попали около 200 российских YouTube-каналов. При этом объективные причины для блокировки российского контента у администрации социальной сети отсутствовали.

«У них двойные стандарты. У них самое жесткое законодательство в отношении иностранных агентов, а они везде продавливают, чтобы этого законодательства не было. Потому что все эти СМИ — фактически их собственники, и они проводят их политику, раскачивая ситуации в разных странах», — комментирует Марченко.

Парламентарий назвал требование Помпео «лицемерными выпадами» и отметил, что необходимо продолжать работу над ужесточением закона о работе СМИ-иноагентов в России.

Ранее политолог и генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков высказал свое мнение по поводу требования Майка Помпео об ужесточении Россией закона об иноагентах. Он назвал это требование «абсолютной наглостью» и напомнил, что Вашингтон проявляет агрессию в отношении российских СМИ, ограничивая их деятельность на территории США. В частности, недавно были заблокированы страницы таких крупных изданий, как «Царьград» и NewsFront.