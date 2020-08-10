Стиль и внешность молодой жены Петросяна вызвали дискуссии в Сети

Москва, 10 августа. Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ часто называют «молодой женой» шоумена, прокомментировала замечания пользователей Сети о ее стиле и внешности.

Многие комментаторы в Instagram негативно отреагировали на новый стиль Брухуновой, ее оригинальный выбор одежды, а также на нежелание пользоваться косметикой. В ответ она написала, что женщина не обязана нравиться всем.

«Вы нравитесь только тем, у кого есть вкус», — написала Брухунова.

Позиция Брухуновой нашла поддержку не у всех. Комментаторы обозвали гардероб помощницы Петросяна «старушечьим», а также предположили, что в его подборе участвует сам 74-летний юморист, якобы опасаясь, что иначе его спутница уйдет к более молодому мужчине.

Другие пользователи заступились за Брухунову, отметив, что выбранный ею стиль выгодно отличает ее от звезд шоу-бизнеса и подчеркивает ее натуральную красоту.

Ранее появилась информация, что отношения между юмористом и его молодой женой напряженные из-за его дочки Викторины, которая невзлюбила новую супругу отца. Об этом рассказал писатель-сатирик Леонид Натапов.

Викторина еще до введения ограничительных мер на фоне пандемии прилетела из Нью-Йорка в Москву. Она жила в квартире экс-супруги юмориста Елены Степаненко, которую считает мамой. Родная мать Викторины умерла, когда та была совсем маленькой. Она невзлюбила Татьяну Брухунову, и на этой почве происходят постоянные ссоры, признался писатель-сатирик Леонид Натапов. Он посочувствовал юмористу, которому треплют нервы.