США следят за ситуацией вокруг выборов в Белоруссии

Вашингтон, 10 августа. США следят за ситуацией в Белоруссии и выражают глубокую обеспокоенность в связи с задержанием митингующих. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет на присутствие независимых наблюдателей на избирательных участках, запугивание оппозиционных кандидатов, задержание мирных демонстрантов и журналистов омрачили (избирательный. — Прим. ФАН) процесс», — сказала Макинэни журналистам во время брифинга.

Пресс-секретарь Белого дома призвала власти Белоруссии уважать право граждан на мирные демонстрации, а также воздержаться от применения силы.

Ранее корреспондент RT Константин Придыбайло рассказал, как он был задержан в Минске. По его словам, он был задержан у входа в парк, где проходили демонстрации. Его провезли несколько километров в автозаке и высадили подальше от эпицентра протестов.