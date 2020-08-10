Россия готовит ответ на высылку дипломатов из Словакии

Москва, 10 августа. Россия зеркально ответит на высылку своих дипломатов из Словакии, заявили в МИД РФ.

«Традиционно последует зеркальный ответ», — сообщили журналистам в российском внешнеполитическом ведомстве.

В понедельник стало известно, что Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже. По данным местных СМИ, речь идет о трех сотрудниках российских спецслужб. В посольстве РФ информацию пока не прокомментировали.

Согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, принимающая страна имеет право в любое время, без объяснений объявить персоной нон грата кого-либо из дипломатических сотрудников. В этом случае аккредитующее государство должно отозвать этого дипломата В противном случае власти страны пребывания могут отказать признавать дипломатический статус этого лица.