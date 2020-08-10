Экс-футболист Широков избил судью во время любительского турнира

Москва, 10 августа. Бывший футболист сборной России Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского турнира. Об этом сообщил спортивный журналист Дмитрий Егоров в Twitter.

Согласно данным источника, пострадавший рефери уже снял побои и в ближайшее время намерен подать в суд на Широкова. Также Егоров разместил в социальной сети фотографию лица Данченкова после избиения.

Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.

Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Судья после Широкова. Лицо, шея, тело pic.twitter.com/qih5UlwiYG — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

Юрист Андрей Князев прокомментировал эпизод с Широковым, который атаковал судью. По его словам, наказание будет зависеть от степени тяжести побоев. Если окажется, что были нанесены средние или тяжкие телесные повреждения, то бывшему футболисту может грозить уголовное дело.

Напомним, Роман Широков ушел из профессионального спорта в 2016 году. За свою карьеру бывший футболист успел поиграть за «Рубин», «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА. 39-летний экс-полузащитник является трехкратным чемпионом России, а также обладателем «бронзы» Евро-2008.

Ранее хорватское спортивное издание Sportske Novosti посвятило статью Роману Широкову, раскритиковав образ жизни бывшего спортсмена. По мнению СМИ, он является «главным алкоголиком современного футбола». При этом хорватские эксперты отметили, что Широков был одним из лучших российских полузащитников своего периода.