От трубопроводов до АЭС: как Россия может помочь развитию энергетики Африки

Африканские страны, которые на протяжении долгого времени зависели от западных колониальных империй, сейчас заинтересованы в развитии собственной энергетики. Этот интерес не снижается, несмотря на спад в мировой экономике и пандемию коронавируса. Поэтому сейчас рынок Черного континента открыт для международного сотрудничества. Чтобы его завоевать, нужны интересные конкурентоспособные проекты. Федеральное агентство новостей выяснило, чем Россия может помочь Африке на пути энергетического развития.

В 2015 году на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН были приняты 17 Целей в области устойчивого развития, которые являются своеобразными ориентирами для мирового сообщества на период до 2030 года. Седьмая цель предусматривает обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.

В 2020 году международная организация Sustainable Energy for All (SE4ALL), работающая под эгидой Организации объединенных наций, в своем ежегодном докладе констатировала отставание мирового сообщества от планов ООН по достижению всеобщего устойчивого доступа к энергии к 2030 году.

В докладе отмечается, что 789 миллионов человек на планете, 63% из которых составляют жители африканских стран, по-прежнему не имеют доступа к электроэнергии, а 2,8 миллиарда жителей Земли вынуждены использовать для приготовления пищи дрова или их аналоги.

В Африке ситуация хуже, чем на других континентах. Как сообщает SE4ALL, более 500 миллионов африканцев полностью лишены доступа к электроэнергии, а остальные все чаще сталкиваются с перебоями в поставках электричества. По данным Всемирного банка, три из четырех промышленных предприятий Африки к югу от Сахары регулярно (восемь-девять раз в месяц) сталкиваются с отключением электроэнергии, а каждая вторая фирма держит наготове дизельный генератор, чтобы справиться с внезапным отсутствием тока в сети.

Развитие энергетики общими силами

Энергетическая отрасль Африки является пространством для реализации всевозможных проектов, необходимых для экономики континента. Но технические и финансовые возможности африканских стран сильно ограничены, поэтому Африке нужны партнеры для развития энергетики. И одним из них может стать Россия.

В рамках российско-африканского круглого стола, прошедшего на полях форума «Российская энергетическая неделя — 2018», представители стран Африки высказали интерес по поводу совместных российско-африканских проектов в области энергетики.

«Мы готовы, мы желаем сотрудничать с российскими партнерами», — прямо заявил министр энергетики Сьерра-Леоне Альхаджи Канжа Ибрагим Сисей.

«Россия, наверное, понимает, что Африке нужна индустриализация. Нам нужно сырье, нам нужно все, что нужно для индустриализации. Лучше продавать ваш газ нам, а не европейцам. Мы будем использовать его не только для генерирования, но и для многих других целей», — отметил глава Министерства горнодобывающей промышленности и углеводородных ресурсов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обиан Лима.

В связи с кризисным положением в мировой, а значит, и африканской экономике, которое усугубилось пандемией COVID-19, финансовые возможности государств Африки сильно ограничены. Это вынуждает правительства стран континента искать наиболее выгодные по соотношению цена-качество варианты энергетического развития.

Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил у экспертов в сфере энергетики, в каких областях Россия может оказаться для Африки более интересным партнером, чем другие развитые страны.

Нефть и газ с доставкой

Энергетика — это не только непосредственное производство электроэнергии. Это еще и добыча энергоресурсов, их переработка и доставка до потребителя. Поскольку основой энергетики планеты остаются нефть и газ, в добыче и транспортировке которых Россия занимает лидирующие позиции, логично предположить, что именно в этой сфере следует искать возможности для продуктивного российско-африканского сотрудничества.

О перспективах совместных проектов в нефтегазовой отрасли Африки в беседе с корреспондентом ФАН рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«За последние годы наши компании активно разворачивали сотрудничество с африканскими странами. Были более удачные проекты, были менее удачные. Например, планировалась добыча нефти на шельфе Экваториальной Гвинеи. Но дополнительная геологическая разведка показала, что в намеченных местах, вопреки прогнозам, нет коммерчески привлекательных запасов. Но перспективы добычи углеводородного сырья в Африке сохраняются и являются одним из основных направлений для деятельности российских компаний за рубежом».

Эксперт указал и на интерес российских компаний к реализации в Африке нефтепродуктов, в том числе моторных масел и битумов. При этом наши компании рассматривают Африку не только с точки зрения прямых поставок нефтепродуктов, но и предполагают возможность организации промежуточных производств на территории континента.

«Мы являемся в этом плане одной из наиболее передовых стран, тем более что наши продукты в среднем дешевле, чем у конкурентов, в связи с более низкими затратами на производство», — объяснил Фролов.

Также Россия способна предложить Африке строительство газо- и нефтепроводов. Конкурентоспособности РФ в этом направлении способствует развитое производство труб, что делает нашу продукцию более выгодной в ценовом плане.

Наращивая тепловую генерацию

По данным за 2017 год, общая генерация электроэнергии в Африке составила 818,6 млрд кВт.ч. Из них 654 млрд кВт.ч — произведено на тепловых электростанциях. При этом, если за период с 2015 по 2017 годы общая генерация выросла на 4,5%, то в секторе тепловой энергетики рост составил 3,9%. Таким образом, электростанции, использующие ископаемое топливо, по-прежнему играют центральную роль в обеспечении континента электричеством.

Россия является ведущим поставщиком углеводородного топлива различного вида в страны Африки. Причем, учитывая опубликованную правительством РФ «Энергетическую стратегию Российской Федерации на период до 2035 года», можно ожидать увеличения поставок на африканский континент российского каменного угля в связи с его невысокой стоимостью и уходом с рынка ряда крупных поставщиков.

Африка нуждается не только в топливе, но и в электростанциях, работающих на этом топливе. Однако спецификой африканского направления является отсутствие крупных потребителей электроэнергии, что порой делает более крупные электростанции избыточно мощными.

Например, после постройки Асуанской ГЭС в Египте выяснилось, что вырабатываемую ей энергию просто некуда девать. Существующие планы развития сельского хозяйства не обеспечивали необходимой загрузки, правительство республики приняло решение о форсированном строительстве алюминиевого комбината в Наг-Хаммади, чтобы в полной мере использовать построенную при участии советских специалистов электростанцию.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью для Федерального агентства новостей напомнил, что пока в России не производятся турбины большой мощности, однако в области постройки небольших электростанций российские специалисты имеют определенные конкурентные преимущества.

«Мы можем предложить хорошее соотношение цены и качества. Производство российских турбин, плюс наш монтаж и, соответственно, мы можем выдать небольшую стоимость готовой продукции. Здесь мы выигрываем, потому что в Африке не так много богатых стран, все хотят сэкономить», — объяснил Юшков.

Мирный атом для Черного континента

Седьмой пункт Целей устойчивого развития ООН предусматривает увеличение доли чистой энергетики. В первую очередь это возобновляемые источники энергии (ВИЭ), а также атомные электростанции, которые при правильной эксплуатации отличаются крайне ограниченным воздействием на окружающую среду.

В области атомной энергетики Россия является общепризнанным мировым лидером. При этом российская продукция отличается не только высоким качеством, но и умеренной ценой.

«Где мы впереди планеты всей, так это в строительстве атомных станций. У нас единственная компания в мире, которая охватывает весь цикл: добыча урана, обогащение, строительство атомных станций, обучение персонала, вывод из эксплуатации, переработка отработанного ядерного топлива. Все компании в мире представлены либо в нескольких сегментах, либо в одном. И только «Росатом» представлен во всех — это компания полного цикла», — рассказал Игорь Юшков.

Эксперт также напомнил, что Россия, как правило, предоставляет кредиты на постройку АЭС, что может быть особенно интересно африканским странам, поскольку атомная энергетика требует солидных капитальных затрат, хотя и обеспечивает дешевую электроэнергию.

«У нас есть уже действующая плавучая АЭС «Академик Ломоносов», призванная заменить Билибинскую АЭС. По сути, эта технология позволяет в любой точке мира, особенно в странах островного типа, получить источник энергии. Независимый от мазута, при этом стабильный и надежный. Это может быть использовано в прибрежных странах Африки», — рассказал ФАН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Академик Ломоносов» обладает установленной мощностью всего в 70 МВт, что позволяет заинтересовать проектом такого же типа даже самые небольшие страны Африки. При этом у таких объектов, как плавучие АЭС, равно как и у других проектов новейших российских атомных электростанций, есть одно неочевидное преимущество — они уже успешно эксплуатируются в России, и потенциальные заказчики могут лично посетить их. Также атомные электростанции, которые эксплуатирует и сам производитель, выглядят для покупателя более безопасными, чем производимые исключительно на экспорт.

Палящее солнце на службе Африки

Впрочем, есть у России и технологии с использованием возобновляемых источников энергии, причем оборудование для этих целей по большей части производится на территории нашей страны. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал заместитель председателя комитета ГД РФ по энергетике Павел Завальный.

«Мы уже локализовали производство по солнечным батареям и по ветрогенерации на 60%, планируем достичь стопроцентной локализации ВИЭ в нашей стране. Для этого принято специальное решение по производству оборудования и по его применению в России. Но есть и планы экспортных поставок. Именно это мы можем предложить африканским странам».

Немецкая ассоциация солнечной энергетики (BSW-Solar) и Институт Беккереля (Becquerel Institute) в своем докладе о солнечной энергетике в Африке отмечают, что в 2019 году основную генерацию солнечных электростанций континента обеспечили четыре государства: ЮАР, Египет, Марокко и Алжир.

Перечисленные страны относятся к числу самых богатых стран континента и могут себе позволить достаточно дорогие проекты с использованием ВИЭ. Однако по мере повышения локализации производства солнечных батарей в России, отечественная продукция будет становиться все более дешевой за счет снижения затрат на изготовление. Это позволит заинтересовать российскими проектами солнечных электростанций даже самые бедные страны африканского континента.

Партнерство вместо грабежа

Интерес Африки в сотрудничестве с Россией в различных областях энергетики получил подтверждение на полях саммита Россия — Африка, прошедшего осенью 2019 года в Сочи.

Предпосылки для расширения энергетического сотрудничества между Россией и Нигерией отметил глава энергетического ведомства России Александр Новак, а о сотрудничестве в области энергетики с Экваториальной Гвинеей упомянул лично президент РФ Владимир Путин.

Также в рамках саммита Россия — Африка между корпорацией «Росатом» и Руандой было подписано соглашение, предусматривающее постройку в Руанде центра ядерной науки и технологий.

Во многом успех России в продвижении своих технологий и продукции на энергетический рынок Африки обусловлен высоким качеством и доступной ценой. Но нельзя сбрасывать со счетов и историко-политический контекст. В отличие от стран Запада, которые не спешат расставаться со своим колониальным прошлым, Россия действует в соответствии с принципами взаимовыгодного сотрудничества.

В сфере энергетики важно долгосрочное планирование, а стремление к стратегическому сотрудничеству и последовательное сохранение нейтральных, уважительных позиций по отношению к государствам Африки создает России имидж надежного партнера, с которым можно выстраивать долговременные отношения. У России есть перспектива стать главным поставщиком и партнером в сфере энергетики для африканских стран, и наша внешняя политика тому только способствует.