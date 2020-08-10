Лена Миро назвала Барановскую «слишком старой» для Гордона

Москва, 10 августа. Блогер Елена Мироненко, пишущая под псевдонимом Лена Миро, прокомментировала развод телеведущего Александра Гордона с четвертой женой. По мнению блогера, все разводы были вызваны тем, что Гордон предпочитает спутниц младше определенного возраста.

Мироненко напомнила, что второй официальной женой Гордона была Екатерина Подлипчук, которая вышла за телеведущего в двадцать лет. Развод состоялся шесть лет спустя. Затем Гордон женился на восемнадцатилетней Нине Щипиловой. Пара развелась, когда Щипиловой было двадцать лет. Четвертой супругой Гордона стала студентка ВГИК Нозанин Абдулвасиева. Телеведущей женился на ней, когда ей было двадцать лет и развелся шесть лет спустя.

Исходя из этого, Мироненко считает, что слухи о романе Гордона и телеведущей Юлии Барановской не имеют под собой оснований. По ее мнению, Барановская недостаточно молода для Гордона.

«Ну, какая, к черту, Барановская? Старая она для Гордона, тупо старая», — заявила Мироненко.

За время совместной жизни у Гордона и Абдулвасиевой родились двое сыновей. В апреле 2020 года супруга телеведущего призналась, что устала от совместного времяпровождения с детьми. Кроме того, девушка жаловалась, что вынуждена регулярно сталкиваться с дискриминацией из-за национальной принадлежности.

Напомним, что не так давно телеведущая, бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская опровергла сообщения о своей тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.