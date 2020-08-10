Кочетков объяснил, почему Запад не принял антироссийскую «жертву» Польши

Москва, 10 августа. Российский политолог и журналист Алексей Кочетков объяснил, почему сближение Москвы и Варшавы в сфере взаимовыгодного сотрудничества пока ждать не стоит, а также рассказал о польском феномене во внешней политике.

Прежде всего Кочетков проанализировал внешнеполитические связи двух стран и пришел выводу, что на польско-русских отношениях пока рано ставить крест. Он напомнил, что два народа когда-то являлись частью единой общности. Сейчас же ситуация кардинально изменилась, а Варшава уже давно пытается стать частью западной цивилизации.

На отношения между Москвой и Варшавой также влияет необъяснимый феномен, прослеживающийся в Польше на протяжении многих лет. Речь идет о политической жертвенности поляков, которая часто играет с ними злую шутку. Страна уже давно доказывает, что готова пожертвовать многим, ради западного мира.

Запад, в свою очередь, использует подобное желание Варшавы в своих целях, но так и не принимает жертву Польши. В качестве примера также можно привести отношения Польши и России. Варшава не задумываясь отвернулась от Москвы по первому требованию Европы и США, но так и не получила чего-либо взамен.

«На мой взгляд, трагедия поляков заключается в том, что они готовы пожертвовать всем и очень много сделали для сперва католического, а затем и западного мира, чтобы стать своими. Но своими так и не стали», — резюмировал политолог в интервью порталу «Украина.ру».

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал статью польского издания Gazeta Finansowa о «российской угрозе». Эксперт обратил внимание, что Польша хитро использует антироссийские настроения, пытаясь добиться от НАТО размещения на территории страны дополнительного военного контингента.