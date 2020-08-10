Марков назвал наглостью требование Помпео не ужесточать закон об иноагентах в РФ

Москва, 10 августа. Политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков высказал свое мнение по поводу заявления госсекретаря США Майка Помпео об ужесточении Россией закона об иноагентах.

Госсекретарь США Майк Помпео выдвинул России требования об отказе от ужесточения закона о СМИ-иноагентах. Проект приказа Роскомнадзора предполагает определенную маркировку журналистских материалов. Помпео считает, это редакции не смогут выполнять подобные требования. Речь идет о СМИ, признанных иноагентами по причине распространения недостоверных материалов, таких, например, как «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Политолог резко высказался о намерениях Помпео:

«Это абсолютная наглость в духе, когда бандит подходит к интеллигенту и говорит: мои деньги — это мои деньги, а ваши деньги давайте мы поделим по уму и справедливости», — сказал он.

Марков напомнил, что США проявляют агрессию по отношению к российским СМИ, ограничивая их деятельность на территории США. Помимо этого, американские социальные сети, напрямую зависящие от правительства США, регулярно блокируют страницы самых крупных российских СМИ, таких, как «Царьград» или NewsFront. Последний входит в десятку самых цитируемых в РФ.

Также Марков высказался о намерении президента США Дональда Трампа запретить на территории Штатов китайский Tik-Tok.

«Это заявление будет воспринято как нулевое. Потому что такая наглая ложь не достойна госсекретаря США», — заключил Марков.

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