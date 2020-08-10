Пугачеву подозревают в контроле публичной жизни Киркорова

Москва, 10 августа. Алла Пугачева контролировала публичную жизнь своего экс-супруга Филиппа Киркорова. Об этом рассказал журналист Владимир Полупанов в очередной части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

По его словам, Пугачева и Киркоров обставляли свой каждый выход в свет как крупный инфоповод. Журналист подчеркнул, что исполнителям было важно продемонстрировать, что они «пара номер один».

«Во время концертов, когда пел Киркоров, в нужный момент камера брала крупно Пугачеву, а она могла ему помахать ручкой. Безусловно, эти вещи продумывались, и, я думаю, Пугачева в этом деле была большим мастером. Она все это продумывала и режиссировала жизнь Киркорова», — говорит Полупанов.

Напомним, Алла Пугачева и Филипп Киркоров официально оформили свои отношения в 1994 году. Их брак просуществовал 11 лет. В 2011 году певица вышла замуж за шоумена Максима Галкина.

Ранее Филипп Киркоров во время посещения фестиваля «Славянский базар» в Витебске рассказал об отношениях с Пугачевой после их расставания. По его словам, они с бывшей возлюбленной сейчас «не дружат домами» и отношений между ними нет. Киркоров подчеркнул, что не хочет быть «третьим лишним».

Весной Пугачева назвала причину, подтолкнувшую ее к разводу с Киркоровым. Она отметила, что их брак распался из-за измены.