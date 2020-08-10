В Африке отмечается экспоненциальный рост выявленных случаев COVID-19

Аддис-Абеба, 10 августа. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (АЦКЗ) сообщает о росте числа погибших из-за пандемии COVID-19 в Африке до 23 253 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Африке, недавно превысившее миллион человек, повысилось до 1 047 218. Число выздоровевших остановилось на отметке в 734 235 человек.

Лидером как по количеству выявленных случаев заболевания, так и по количеству жертв коронавируса по-прежнему является Южноафриканская Республика с показателем в 559 858 выявленных случаев COVID-19 при 10 408 погибших.

На втором месте расположился Египет, который на 9 человек превысил планку в 5 000 погибших. В стране зафиксировано 95 492 коронавирусных больных.

Замыкает тройку наиболее пострадавших от пандемии африканских стран Нигерия, в которой число установленных случаев заражения и количество погибших находятся на уровне 46 577 и 945 человек, соответственно.

Руководитель африканского ЦКЗ Джон Нкенгасонг в послании по случаю начала Всемирной недели масок призвал увеличивать ношение СИЗ на фоне экспоненциального роста заражений COVID-19 по континенту. Нкенгасонг заявил о решающем значении ношения масок для прекращения ускоряющегося распространения коронавируса на территории Африки, несмотря на то, что ситуация в странах на других континентах стабилизируется.

ЦКЗ Африки вместе с Всемирной ассоциацией здравоохранения (ВОЗ) и еще 40 региональными и национальными организациями, включая Роспотребнадзор, проводит акцию Всемирная неделя масок. Идея мероприятия была предложена генеральным директором ВОЗ, первым африканцем на этом посту Тедросом Аданом Гебреисусом.

Как отмечает африканский ЦКЗ, пока не разработаны действующая вакцина или лекарство от коронавируса, маски являются самым действенным инструментом противодействия росту заболеваемости, особенно там, где социальное дистанцирование не представляется возможным.

На сегодняшний день более 40 стран Африки ввели обязательное ношение масок в публичных местах, а 34 государства континента закрыли границы в попытке остановить распространение инфекции.