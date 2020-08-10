Националисты объявили о «космических» планах отстроить новую Одессу

Киев, 10 августа. Лидер неонацистской группировки «Национальный корпус» (запрещена в РФ), боевик и экс-депутат Рады Андрей Билецкий объявил о новой масштабной политической кампании, связанной с Одессой. Об этом сообщила одесская журналистка Татьяна Геращенко.

В авторской колонке для «ПолитНавигатора» Геращенко заявила, что украинские националисты меняют тактику борьбы с так называемой «российской угрозой» и пытаются укрепить свое политическое влияние в Одесской области.

По словам журналистки, украинский боевик Билецкий организовал масштабный съезд «Национального корпуса», на котором националисты объявили о своих ближайших политических планах. Представители группировки приняли решение закрепиться в Одессе, чтобы организовать в городе борьбу с «российской угрозой».

«Сейчас Россия меняет свою тактику, воевать России дорого. Значительно дешевле скупить все медиапространство Украины. И они будут это делать, прежде всего, в культурных и экономических центрах нашей страны — Одессе, Харькове, Днепре», — объявил о своих планах Билецкий.

Националист также поделился планами об участии его политического объединения на местных выборах. Он заметил, что группировку «Национальный корпус» на избирательном процессе будут представлять сразу несколько делегатов. Вероятнее всего, список кандидатов будет состоять из 20 представителей националистических структур, которые попытаются закрепиться в горсовете Одессы.

Билецкий выразил надежду, что «Национальный корпус» рано или поздно завоюет доверие одесситов. Боевик с уверенностью заявил, что его представители, которые попытаются попасть в местную власть, выступят в роли так называемых строителей, способных «не только защитить Одессу, но и отстроить ее».

Автор статьи с иронией прокомментировала «космические» планы боевика Билецкого на Одессу, заметив, что как бы националисты не изгалялись, за них в городе никто не проголосует.

Ранее Билецкий заявил, что Киеву необходимо организовать полную блокаду Донбасса, чтобы «прекратить страдание» людей. Он заметил, что подобное давление сможет остановить гражданскую войну и вынудит мирных жителей этого региона сдаться.