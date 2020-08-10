Тегеран, 10 августа. Иран не собирается платить Украине компенсацию за сбитый Boeing-737 компании «Международные авиалинии Украины». Об этом заявил глава Центрального страхования республики Голамреза Солеймани.

«Самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими. Следовательно, эти компании и должны выплатить компенсацию», — приводит слова Солеймани Reuters.

Согласно данным издания, Солеймани имел в виду компенсацию за крушение самолета, а не гибель пассажиров. Европейские страховые компании еще никак не комментировали данную информацию.

30 июля сообщалось, что иранские власти согласились выплатить компенсацию за сбитый самолет. В иранском МИД отмечали, что Тегеран и Киев ведут переговоры. Иран признал ответственность за инцидент.

Напомним, украинский Boeing-737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, был по ошибке сбит иранской ПВО в начале января этого года. На борту лайнера находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров из ряда стран, включая Украину, Иран, Канаду и Афганистан. Все находившиеся в самолете люди погибли.