На Украине объяснили отказ Киева от проведения выборов в ЛНР и ДНР 

Киев, 10 августа. Было понятно сразу, что никакие местные выборы в Луганской и Донецкой народных республиках по украинскому законодательству проводиться не будут без выполнения Киевом условий Минских соглашений. Договоренности Украина не собирается выполнять. Об этом журналистам заявил украинский политолог Даниил Богатырев.

«На неподконтрольных территориях Донбасса проводить выборы никто и не собирался — это же было все понятно. Когда чуть меньше года назад нам говорили о том, что можно будет со следующими местными выборами провести выборы на Донбассе — это был неоправданный оптимизм, популизм, и люди знающие — над этим просто смеялись. Потому что без фактического выполнения Минских соглашений, буквально до буковки, до каждого пункта, так, как прописано в Комплексе мер, не будет там никаких выборов, и никто на это не пойдет», — цитирует политолога «ПолитНавигатор».

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести 25 октября местные выборы по всей территории страны, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Однако 15 июля Верховная рада приняла постановление о проведении местных выборов в 2020 году без учета территорий ДНР и ЛНР.

Напомним, согласно Минским соглашениям, Киев должен провести конституционную реформу с закреплением на постоянной основе особого статуса Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. 15 мая офис президента распространил заявление, в котором сообщалось, что Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Кроме того, в документе сообщалось, что выборы в Донбассе могут пройти только после получения Киевом контроля над государственной границей в ЛНР и ДНР.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошла насильственная смена власти. Жители Донбасса отказались подчиняться новым властям, и в регионе были образованы две народных республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.