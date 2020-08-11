Анапа — это не только километры широких песчаных пляжей, ласковое море и жаркое солнце. Это удивительный край, богатый достопримечательностями, посмотреть на которые будет интересно и взрослым, и детям.

Анапа — излюбленное место отдыха для семей с детьми. Мелкий белый песок, чистое море, пологий заход в воду и огромное количество развлечений делают курорт идеальным для отпуска с малышами. Однако ошибочно полагать, что Анапа — это только лишь ленивый пляжный отдых и вечерний променад вдоль берега под музыку из шумных кафе. Вероятно, вы удивитесь, узнав, сколько интересного скрывают этот гостеприимный город с богатой историей и его окрестности. Музеи, археологические раскопки, места воинской славы, православные храмы, парки аттракционов и уникальные уголки дикой природы — здесь каждый найдет что-то свое. Добраться до большинства интересующих объектов можно как на машине, так и общественным транспортом или в составе организованных туристических групп.

Для вашего удобства мы подготовили путеводитель по главным достопримечательностям здравницы с адресами, подробными описаниями и фото, сгруппировав их по нескольким основным направлениям.

Музеи

Регион славится не только своими природными красотами и благоприятным климатом, но и богатейшей историей, поэтому туристам предоставляется замечательная возможность не только позагорать и поправить здоровье, но и провести время с пользой для ума.

Музей Горгиппия

Современная Анапа была основана на территории древнегреческого поселения под названием Синдик, которое появилось здесь еще до нашей эры. Более двух тысяч лет назад город, названный в честь своего главы Горгиппы, выгодно располагался на пересечении крупных торгово-экономических путей и представлял собой, с одной стороны, бастион для защиты от внешних врагов, а с другой — являлся местом притяжения для купцов и ремесленников. Горгиппия была разрушена до основания варварскими набегами в 240 году до н. э. Археологические раскопки на месте уничтоженного античного поселения не прекращаются по сей день. Собственно, сам музей состоит из двух частей, одна из которых находится в здании, а вторая — под открытым небом. Экскурсоводы с удовольствием расскажут посетителям об укладе жизни далеких предков и покажут уникальные экспонаты, дошедшие до наших дней в практически неизменном виде, найденные учеными во время археологических раскопок. Всего музей насчитывает не менее 50 тысяч экспонатов, наглядно иллюстрирующих быт и культуру жителей Горгиппии.

Адрес: г. Анапа, ул. Набережная, 4

Как добраться: Музей имеет очень удобное расположение в самом центре города. Дойти до него пешком не составит никакого труда, а путь будет пролегать по живописной набережной.

Краеведческий музей

Уютное одноэтажное здание некогда было частным учебным заведением, основанным семьей выдающихся педагогов — энтузиастов своего дела Щетневых. Пришедшие к власти большевики постановили организовать здесь музей, который рассказывал бы всем желающим об истории края.

В распоряжении гостей сразу несколько залов, каждый из которых представляет экспозицию, характеризующую тот или иной период в жизни города от древних времен до современности. Предметы одежды, украшения, кухонная утварь, орудия труда, дошедшие и бережно сохраненные до наших дней, как нельзя лучше дают представление о событиях давно минувших лет.

Отдельного внимания заслуживает экспозиция, посвященная тяготам и лишениям, которые пришлось перенести жителям Анапы в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, посетителей музея познакомят с особенностями местной флоры и фауны.

Туристы, посетившие Краеведческий музей Анапы, особо отмечают профессионализм и доброжелательность его сотрудников и советуют обязательно послушать их увлекательные рассказы.

Адрес: г. Анапа, ул. Протапова, 1

Как добраться: Маршрутное такси до остановки «Крепостная улица».

Русские ворота

В 1783 году турецкий султан Абдул Гамид приказал возвести неприступную крепость из трех ворот и семи бастионов, призванную защищать интересы Османской империи после того, как Россия подтвердила свое господство на Кубани и Крымском побережье. У восьмиметровых стен, окруженных глубоким оборонительным рвом, велись ожесточенные бои, в которых погибли тысячи русских военных. Крепость поддалась штурму лишь с шестого раза. После взятия бастиона конструкция стала постепенно разрушаться, и до наших дней продержались лишь одни-единственные ворота, которые были отреставрированы в 1996 году. В память о павших в этом месте установили мемориал, а сама архитектурная постройка является объектом культурного наследия и охраняется государством.

Адрес: г. Анапа, ул. Пушкина

Как добраться: Русские ворота расположены в конце улицы Пушкина, недалеко от Парка 30-летия Октября и в непосредственной близости от основных пляжей.

Музей восковых фигур

Экспозиция, созданная Санкт-Петербургским музеем восковых фигур, расположилась сразу в нескольких залах, разделенных по тематическому признаку. Выставка открыта только во время «высокого» курортного сезона, а коллекция обновляется каждый год. Гостей ждет встреча с восковыми и, надо сказать, очень реалистичными копиями знаменитых артистов, политиков и исторических личностей. Самые маленькие посетители наверняка будут в восторге от сказочных персонажей и героев любимых мультфильмов, застывших в узнаваемых позах. В качестве приятного бонуса с каждой фигурой можно сфотографироваться совершенно безвозмездно. Туристы также ценят музей за его доброжелательную атмосферу, лишенную привычных запретов. Так, например, все экспонаты можно трогать руками.

Адрес: г. Анапа, ул. Владимирская, 2

Тоннельный аквариум «Батискаф»

Расположенный в популярном туристическом районе неподалеку от Анапского Маяка, непосредственно за Краеведческим музеем, аквариум с 1996 года радует всех любителей морских обитателей. Главной изюминкой аквариума является оригинальная конструкция, созданная по проекту А. П. Иоаниди, благодаря которой создается ощущение присутствия на большой глубине в естественной среде обитания морских рыб и животных. Посетителям предоставляется возможность почувствовать себя в роли исследователей-океанографов на борту настоящего батискафа. Всего в аквариуме представлено более полутора сотен морских и пресноводных рыб, среди которых яркие рыбки-зеленушки, устрашающего вида скаты, благородные осетры, щуки, сазаны и даже две морские черепахи довольно преклонного возраста. Профессиональные экскурсоводы знают все о своих подопечных и с удовольствием делятся знаниями с гостями.

Адрес: г. Анапа, ул. Протапова

Как добраться: Маршрутные такси до остановки «Маяк».

Завод шампанских вин Абрау-Дюрсо

Строго говоря, гордое звание шампанского может носить только игристое вино, произведенное во Франции в провинции Шампань из определенных сортов винограда методом вторичного брожения в бутылке. Однако напиток золотистого цвета с веселыми искрящимися на солнце пузырьками знают, любят и делают по всему миру. Шампанские вина родом из поселка Абрау-Дюрсо под Новороссийском отличаются высочайшим качеством.

Завод по производству игристых вин был построен по приказу императора Александра II в 1870 году в живописном горном районе Краснодарского края. Для того, чтобы наладить процесс производства и добиться непревзойденного вкуса, на предприятие были приглашены искушенные эксперты прямиком с родины шампанского. Стоит ли говорить, что бутылки из Абрау-Дюрсо отправлялись прямиком на императорский стол, а сам напиток был доступен только высшим слоям общества.

Сейчас любой желающий может принять участие в познавательной экскурсии, побывать в винных погребах и своими глазами увидеть, как производят знаменитое российское игристое. В программу включена дегустация. Понравившуюся продукцию можно приобрести в местном лицензированном магазине.

Адрес: село Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 19

Как добраться: В Анапе буквально на каждом шагу имеется экскурсионное бюро, где вам предложат различные варианты поездок в Абрау-Дюрсо. Если хотите добраться до завода самостоятельно, сначала придется доехать на междугородном автобусе до Новороссийска (время в пути составляет чуть более часа), а оттуда уже до места назначения (еще примерно 40 минут).

Религиозные объекты

Верующие также найдут для себя в Анапе много интересного. Отдельно остановимся на трех наиболее значимых для православных местах.

Храм Святого Онуфрия Великого

Строение нежного лазурного цвета отличается особым изяществом внутренней и внешней отделки при достаточно скромных размерах. Храм является самым старинным в городе и получил свое название в честь его покровителя — святого Онуфрия.

После захвата русскими войсками крепости Анапа в ходе Русско-турецкой войны Николай II наказал построить православную церковь. Возведение началось в 1830 году и продлилось семь лет, а первый молебен почтил своим присутствием сам император. После храм несколько раз переживал трудные времена, при советской власти особенно пострадало внутреннее убранство, а само здание было отдано под краеведческий музей.

Сейчас святое место полностью восстановлено, и сюда ежедневно приходят местные жители и многочисленные туристы.

Адрес: г. Анапа, ул. Соборная, 7

Храм Серафима Саровского

В 1964 году здание церкви Святого Онуфрия Великого было полностью уничтожено, но прихожане собственными силами собрали нужную сумму и выкупили жилой дом, в котором проводили службы и молились.

В начале 2000-х верующим выделили участок, на котором началось строительство нового храма в честь Серафима Саровского, которое полностью завершили лишь в 2015 году. Теперь здесь не только проводят религиозные обряды, но и занимаются активной работой с населением. В помещениях храма открыты библиотека и воскресная школа, а на территории ведется строительство приюта для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Адрес: г. Анапа, ул. Маяковского, 111В

Источник Феодосия Кавказского

По одной из легенд, местночтимый святой Преподобный Феодосий Кавказский своими руками выкопал колодец и читал над ним молитву, а из-под его ног появился источник, наделенный целебной силой. Для удобства паломников здесь возвели небольшую часовню, в которой можно поставить свечку и прочитать молитву. Источник находится в окружении девственной природы, что действует умиротворяюще. Люди приезжают сюда, чтобы набрать чудотворной воды, подумать и побыть наедине с собой.

Адрес: Новороссийск, хутор Горный

Прогулки и развлечения

Не только пищей духовной богата Анапа. Вдоволь нагулявшись по музеям, можно расслабиться на шумных туристических улицах и с головой погрузиться в незабываемую атмосферу беззаботного курортного города, благо здесь для этого имеются все возможности.

Центральная набережная

Подобная благоустроенная прогулочная зона имеется, пожалуй, в каждом более-менее крупном морском городе. В этом месте концентрируются все основные развлечения, кафе и рестораны. Вечером променад встречает своих гостей громкой музыкой, яркими огнями, веселыми толпами отдыхающих, аттракционами и сводящими с ума ароматами готовящихся на мангале блюд.

Днем вас ждут пять километров благоустроенных дорожек, выложенных плиткой, идеальных для катания на велосипедах, роликах или самокатах, которые, кстати, можно взять напрокат. На всем протяжении прогулочной зоны туристов радуют благоухающие разноцветные клумбы в окружении пушистых хвойников. Отсюда рукой подать до всех основных достопримечательностей, а любителей фотосессий ждет скульптурная композиция «Алые Паруса», точь-в-точь повторяющая фрегат из одноименного литературного произведения.

Адрес: Набережная ул., 2

Поющие фонтаны

Непередаваемое по своей красоте зрелище ждет отдыхающих на площади перед зданием Городской администрации. Каждый вечер, с 22 до 23, расположенные здесь пять фонтанов окрашиваются во все цвета радуги в такт известным музыкальным композициям разных жанров. Синхронность аккордов, всплесков воды и смены оттенков поражают воображение и не оставят равнодушным ни одного зрителя этого волшебного действа!

Парк 30-летия Победы

Как понятно из названия, эта зона отдыха была открыта в честь победы над фашистскими завоевателями. За прошедшие годы парк стал одним из любимых мест жителей и гостей города. Здесь полно развлечений для детей и взрослых, глаз радуют яркие цветочные композиции, а в тени раскидистых деревьев, многие из которых были посажены советскими космонавтами, так приятно укрыться от полуденного зноя по пути с пляжа.

Адрес: г. Анапа, ул. Горького

Замок «Львиная голова»

Любителям Средневековья и рыцарских турниров нужно непременно посетить настоящий каменный замок, расположенный в курортном поселке Сукко. Современное здание 2006 года постройки стилизовано под европейский замок, будто сошедший с картинок книг про приключения Айвенго. Исторической ценности «Львиная голова» не представляет, зато развлечений здесь хоть отбавляй. На территории комплекса находятся конюшня, гончарная мастерская, кузница, тир с луком и стрелами, кафе, рестораны и даже музей средневековых пыток. Вечером посетителей ждет красочное конное шоу — реконструкция с участием профессиональных актеров. Артисты в красочных костюмах сразятся на турнире за руку и сердце прекрасной дамы.

Адрес: село Сукко, Речной переулок

Как добраться: Маршрутным автобусом Анапа — Сукко до остановки «Озеро».

Чтобы описать все красоты Анапы, не хватит одной статьи. Мы уже рассказывали про Кипарисовое озеро и Долину Лотосов, а здесь еще есть живописнейший заповедник «Большой Утриш», долина Сукко, водопад Жемчужный, парк Ореховая роща и бесчисленное множество развлечений для гостей всех возрастов: зоопарки, дельфинарии, водные аттракционы и даже интерактивные динозавры. Всего не перечислить. Лучше поехать и увидеть все это великолепие своими глазами. Хорошего отпуска!