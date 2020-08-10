Журналист RT рассказал о своем задержании в Минске



Москва, 10 августа. Корреспондента RT Константина Придыбайло, задержанного в Минске, отпустили, сообщает телеканал.

Журналист приехал в центр Минска, где может пройти новая несанкционированная акция протеста.

«При подходе к месту проведения митинга в Минске ОМОН проверяет аккредитации журналистов, фоткают людей и пропускают. Видать, чтоб не получилось как вчера с (задержанными) Пеговым (автор проекта WarGonzo), Старковым (корреспондент Daily Storm), Солоповым (корреспондент «Медузы»)», — написал Придыбайло в своем Telegram-канале около 18.30

Через полчаса он успел сообщить, что его задержали. В 20.13 журналист сообщил, что его отпустили. По словам Придыбайло, задержание произошло у памятника Пушкину. Он шел по набережной, где его встретили пять сотрудников ОМОН. Журналист спросил, сможет ли он пройти, или дальше дорога перекрыта. Но в ответ ему предложили пройти вместе с правоохранителями.

«Заломали руки, нагнули. Так вели неизвестно сколько, идти тяжело и неудобно. Не били, просто очень тяжело идти», — описал мужчина.

В автозаке, по его словам, было очень душно, на руки ему надели пластиковый жгут. Через 10 минут в тесную кабину поместили еще одно парня. Потом автозак тронулся. Через некоторое время он остановился и его выпустили.

Как сообщалось ранее, сегодня центр Минска оцеплен милицией и ОМОН. Правоохранители готовятся к новым беспорядкам. Накануне после несанкционированной акции были задержаны около 3 тыс. человек.