Санта-Моника, 10 августа. Знаменитый американский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер впервые стал дедушкой. Виновницей радостного события в семье актера стала его дочь — Кэтрин Шварценеггер. Она недавно вышла замуж за звезду фильма «Стражи Галактики» Криса Прэтта и родила первенца.

О счастливом дне для всей семьи журналистам сообщил брат Кэтрин, актер Патрик Шварценеггер. Он рассказал о том, что младенец появился на свет без осложнений и они вместе с матерью чувствуют себя отлично. Молодой человек признался, что очень рад пополнению в их дружной семье и уже приготовил для ребенка небольшой подарок.

Пол малыша пока не раскрывается, но ряд СМИ строит предположения о том, что это девочка. Сейчас молодая мама находится в одной из больниц Санта-Моники, за ее самочувствием наблюдают врачи. Семья дочери бывшего губернатора уже навестила ее и поздравила с рождением первенца. Клинику посетил сам Арнольд Шварценеггер с супругой Марией Шрайвер, а также многочисленные братья и сестры Кэтрин.

Для Прэтта их с Кэтрин ребенок стал вторым. Ранее актер уже был женат на актрисе Анне Фэрис, однако после восьми лет брака звездная пара объявила о разводе. Сейчас бывшие супруги общаются и совместно воспитывают сына Джека.

Ранее Шварценеггер на своей странице в Instagram рассказал подписчикам, как накачать мышцы. Он отметил, что не у всех хватает времени, чтобы ходить в зал и тренироваться там. Взамен «терминатор» предложил свой способ домашней тренировки. Он выложил забавное видео, в котором поэтапно рассказал о способе увеличения мышечной массы с помощью рта.

Также Шварценеггер признался в том, что чуть не разрушил карьеры своего коллеги Сильвестра Сталлоне, намекнув ему на роль в фильме, от которой предварительно отказался сам, посчитав картину заведомо провальной.