Пашаев назвал «бредом» видео с доказательством вины Ефремова

Москва, 10 августа. Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, ставшего виновником автокатастрофы в Москве, назвал бредом появление видео, на котором заслуженные артист РФ выходит из машины сразу после ДТП. Ролик предоставил журналистам адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.

В комментарии телеканалу «360» Пашаев ответил отрицательно на вопрос, приобщал ли данное видео Добровинский к делу.

«Нет. Это бред. Остальное в суде», — заявил юрист.

Телеканал опубликовал анонсированное Добровинским видео. Действие происходит в первые минуты после аварии, видео снимает с тротуара свидетельница ДТП. На записи видно, как из водительского сидения внедорожника выходит шатающийся мужчина.

«Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю (так как выходит он именно со стороны водительского сидения) Михаилу Ефремову выйти из автомобиля. На записи видно, что более никто из автомобиля не вышел», — заявлял Добровинский.

На одном из заседаний суда по делу о смертельном ДТП Пашаев подчеркивал, что доказательств того, что за рулем был лично Ефремов, нет. Сам же Ефремов заявлял, что не может признать себя виновным, поскольку не помнит тот вечер.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, передавал RT. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.

По мнению общественности, Ефремов должен понести строгое наказание за содеянное. В частности, глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов настаивает на необходимости судить и наказать актера, не обращая внимание на его известность, ведь перед законом все равны.