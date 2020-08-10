Политолог Болкунец рассказал о новой тактике белорусских оппозиционеров

Санкт-Петербург, 10 августа. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил, что белорусские власти не ожидали, что оппозиция сможет организовать массовые уличные протесты по итогам выборов в разных городах страны.

Болкунец оценил ситуацию в Белоруссии.

«Александр Лукашенко в шестой раз добился победы на выборах, и это было прогнозируемо. Однако мы наблюдаем на улицах другую картину. По данным МВД, протесты прошли в 33 городах Белоруссии. Люди готовились к протестам. Гражданам заранее анонсировали, какой будет результат, и это было ожидаемо. Я думаю, инновацией этих выборов стал масштаб протестов. Эти протесты стали самыми жесткими и самыми масштабными в истории Белоруссии. В регионах такого не было никогда, чтобы люди протестовали и тем более вступали в стычки с органами охраны порядка», — заявил белорусский эксперт в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Итоги выборов в Белоруссии».

Успех оппозиции политолог связывает с тем, что она поменяла тактику.

«Традиционные лидеры отошли на второй план, появились новые лица в этой компании, которые возглавили протест», — рассказал политолог.

Болкунец не верит в серьезность озвученного плана оппозиции. Главное на данном этапе для них — расколоть общество, считает он.

«Надо понимать, что оппозиция в Белоруссии размыта. Там нет лидеров оппозиции, есть только координаторы, которые дают установки в Telegram-каналах. Как правило, они находятся за рубежом, потому что в Белоруссии их немедленно бы арестовали», — пояснил эксперт.

По его мнению, уличные протесты в Белоруссии продолжатся, поскольку они дают необходимый информационный фон для манипулирования обществом.

«Насколько они будут масштабными, трудно сказать, но эффект от них будет длительным для Белоруссии. Белоруссия будет долго эти последствия переживать, потому что Лукашенко знает свой реальный результат. И если он не предпримет шагов для локализации конфликта, если вместо диалога пойдет на репрессивные меры, будут тяжелые последствия для экономики страны и внутриполитического процесса», — уверен эксперт.

Среди действенных механизмов давления оппозиции на президента Александра Лукашенко эксперт предвидит применение Евросоюзом санкций против него и его окружения.