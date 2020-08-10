СМИ сообщили о высылке российских дипломатов из Словакии

Москва, 10 августа. Словакия высылает российских дипломатов по обвинению в шпионаже, пишет Bloomberg.

В свою очередь местный телеканал Markiza сообщает, что речь идет о трех сотрудниках российских спецслужб. В посольстве РФ информацию СМИ оставили без комментария.

«Не комментируем данную информацию словацких СМИ», — сообщили РИА Новости в дипмиссии.

В МИД Словакии, по данным Reuters, подтвердили высылку трех дипломатов РФ.

Напомним, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, принимающая страна имеет право в любое время, без объяснений объявить персоной нон грата кого-либо из дипломатических сотрудников. В этом случае аккредитующее государство должно отозвать этого дипломата В противном случае власти страны пребывания могут отказать признавать дипломатический статус этого лица.