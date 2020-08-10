Дмитрий Шевченко впервые рассказал о непростых отношениях с сыном

Москва, 10 августа. Актер Дмитрий Шевченко впервые рассказал о сложных отношениях с сыном, рожденным в результате бурного романа с артисткой Марией Шалаевой. Он признался, что уже давно не виделся с наследником, связь они поддерживают по телефону.

Шевченко стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В откровенном интервью он рассказал, что в начале 2000-х начал встречаться с коллегой по звездному цеху — Шалаевой, и вскоре у них родился первенец, Нестор. Однако актриса отказалась давать ребенку фамилию отца, а затем пара распалась, так и не узаконив отношения.

Актер до сих пор в деталях помнит, как забирал возлюбленную и сына из роддома. На выписку он приехал в компании матери Шалаевой и ее подруг. Шевченко отметил, что испытал непередаваемые эмоции, когда впервые увидел ребенка, и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете.

«Я взял Нестора и решил посмотреть на его мордашку. Он начал тыкаться, нащупал сквозь футболку сосок и стал его сосать. Я просто зарыдал! Вот это чувство было каким-то невероятным! А все остальное — пустяки», — вспомнил артист.

Он также уточнил, что стало причиной разрыва с Шалаевой. По словам Шевченко, дело было в испуге. Он испытал страх, когда узнал о беременности возлюбленной. Это, в свою очередь, крайне негативно отразилось на отношениях пары, и вскоре после рождения сына актеры расстались. Эта ситуация впоследствии сказалась и на общении отца и сына.

«Мы и сейчас с Нестором не очень общаемся. Не виделись уже больше года. Да, созваниваемся, но у нас было недопонимание, которое пока не преодолено. Из-за чего? Это все семейные дела. Пустяки, где преобладает самолюбие», — резюмировал актер.

Ранее в студии Корчевникова побывал известный интеллектуал и телеведущий Анатолий Вассерман. В эфире телеканала «Россия-1» он рассказал, кому достанется его наследство. При этом добавил, что имущества немного, и делить особенно нечего.