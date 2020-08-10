Ковтун: Белоруссия будет усиливать прозападный тренд

Санкт-Петербург, 10 августа. Украинский политолог, директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт» Вячеслав Ковтун в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Итоги выборов в Белоруссии» разъяснил смысл заявления польского МИД о возможных санкциях в отношении Белоруссии.

Ковтун прокомментировал сообщение о возможном введении европейских санкций против Белоруссии после выборов президента республики.

«МИД Польши заявил, что «будет инициировать санкции» — то есть действия еще нет. Это намерение, которое не нашло своего фактического подтверждения», — уточнил эксперт.

Вопрос европейских санкций в отношении Белоруссии украинский политолог связал с тем, пойдет ли Александр Лукашенко на диалог с оппозицией.

«Президент Украины Зеленский предложил переговоры внутри белорусского общества. Это разумный подход, которым стоит воспользоваться, чтобы избежать обострения ситуации», — считает Ковтун.

События, разворачивающиеся в Белоруссии, должны оказать негативное влияние на Россию, уверен политолог. По его словам, в ближайшее время в Белоруссии будет усиливаться прозападный «тренд» и развивающиеся события будут играть в этом ключевую роль.

«Для России этот тренд не сулит ничего хорошего», — заверил Ковтун.

Ранее Ковтун заявил, что не видит ничего удивительного в том, что украинский журналист Дмитрий Гордон, имеющий имидж голоса революционной Украины, выпустил большое комплиментарное интервью с президентом Лукашенко.