Киев, 10 августа. Вывший депутат Верховной рады Алексей Журавко высказался о сложной ситуации на Украине. По его словам, страна находится в затяжном кризисе, который обусловлен различными внутриполитическими факторами. Прежде всего, Киев не в состоянии решить свои политические проблемы, поскольку он полностью подконтролен Западу.

Журавко в интервью новостному агентству «Антифашист» напомнил, что украинские власти упустили возможность закончить гражданскую войну в Донбассе мирным путем, используя Минские соглашения. Сейчас же на Украине пройдут местные выборы, которые могут серьезно повлиять на ситуацию в стране. Региональные политические силы способны укрепить свои позиции на местах, что в будущем может привести к распаду государства на несколько частей.

Журавко, комментируя ситуацию, возникшую на Украине, заметил, что Киев еще способен спасти страну от распада. Для этого властям необходимо полностью отказаться от Донбасса и Крыма, чтобы начать заниматься решением внутриполитических проблем.

«Ну а если так уже произошло, что потеряли Крым и Донбасс, то оставьте их в покое, не трогайте, и пытайтесь найти методы, чтобы хотя бы сосуществовать. Если все алгоритмы отработать правильно и привести во власть не аферистов, то ту Украину, которая сегодня есть, в тех границах, можно спасти. Но без Донбасса и без Крыма», — цитирует экс-депутата Верховной рады «ПолитНавигатор».

Если же Киев не одумается и не начнет обращать внимание на свои внутренние проблемы, то Украину может попросту разорвать в клочья, считает Журавко. В регионах появятся мощные политические силы, способные объявить о независимости от Киева.

Ранее киевский адвокат Татьяна Монтян прокомментировала назначение экс-президента Украины Леонида Кравчука на пост главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Она заявила, что политического деятеля можно охарактеризовать, как «труса и беспринципного предателя».