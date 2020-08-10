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МИД РФ оценил итоги выборов президента Белоруссии

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МИД РФ оценил итоги выборов президента БелоруссииМосква, 10 августа. Власти Белоруссии смогли не допустить опасной эскалации во время выборов президента страны, хотя отдельные страны пытались организовать масштабные протесты после голосования, заявили в МИД РФ.

По данным ведомства, на белорусских выборах работали почти 54 тыс. местных наблюдателей и 248 международных наблюдателей, более 180 из них были членами миссии СНГ. 

«По их оценкам, значимых нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не зафиксировано», — подчеркнули в МИД.

В министерстве также обратили внимание, что с победой действующего президента республики Александра Лукашенко уже поздравили российский лидер Владимир Путин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

МИД РФ оценил итоги выборов президента Белоруссии

В МИД также обратили особое внимание на ситуацию вокруг задержания российских журналистов, которые освещали выборы в Белоруссии. Сейчас посольство России в Минске занимается каждым конкретным случаем. В ведомстве призвали сотрудников СМИ, которые сейчас работают в республике, полностью соблюдать ее законодательство.

«Хочется надеяться, что и белорусская сторона будет способствовать нормальной организации их работы», — добавили в пресс-службе.

Помимо этого, в министерстве напомнили о 33 россиянах, которые были задержаны в Белоруссии в конце июля. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняет СК РФ. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Рассчитываем, что в ближайшее время все они будут освобождены и смогут вернуться домой», — подчеркнули в министерстве.

В заключение МИД РФ выразил уверенность, что белорусы сделали тот выбор, который позволит республике решать стоящие перед ней задачи, а дружба Белоруссии и России будет укрепляться.

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