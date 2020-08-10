КГБ Белоруссии заявил об успешном предотвращении покушения на Тихановскую

Минск, 10 августа. На Светлану Тихановскую, главного соперника Александра Лукашенко на президентских выборах, готовилось покушение. Об этом заявил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик.

«Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — сообщил Вакульчик.

Глава КГБ добавил, что ранее МВД республики перехватило потенциально опасное сообщение, в котором говорилось о необходимости «сакральной жертвы». Отправитель скрытой угрозы уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Об этом инциденте и его решении сразу доложили главе государства. Представитель КГБ отметил, что его структура со всей серьезностью отнеслась к этой информации.

«В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», — рассказал Вакульчик.

Набравший по предварительным результатам большее количество голосов Александр Лукашенко заявил, что спас экс-конкурентке жизнь. Он поручил направить к штабу Тихановской спецназ КГБ, чтобы не допустить возможного кровопролития. По словам действующего белорусского лидера, штаб находился под охраной всю ночь и контролируется до сих пор.

Ранее представитель штаба Тихановской рассказала, что политик и ее команда не будут принимать участие в акциях протеста против результатов выборов. Хотя до этого политик призналась, что считает себя победителем на выборах и готова выразить протест.