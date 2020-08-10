В Германии оценили выгоды России от развития Северного морского пути

Берлин, 10 августа. Россия принимает меры по развитию нового стратегического направления, которое будет иметь большое значение для экономического и военного потенциала страны. Об этом пишет немецкий портал Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), подразумевая активное освоение государством Северного морского пути.

В новом материале журналисты из ФРГ рассказали о больших планах Москвы на арктическую транспортную магистраль и оценили, какие выгоды ее освоение даст в будущем России. В частности, они отметили, что страна планирует сделать из Севморпути крупный транзитный коридор, через который суда смогут в кротчайшие сроки перевозить различные товары из Китая в Европу и обратно.

По мнению журналистов, Северный морской путь имеет для РФ и важное стратегическое значение. Сегодня страна активно усиливает Тихоокеанский флот, насчитывающий уже около 60 кораблей и 20 субмарин различного класса, и планирует начать разработку новых универсальных кораблей, которые позволят предупредить и нейтрализовать военную угрозу с восточного фланга.

В DWN также полагают, что РФ продолжит усиливать флот новыми ледоколами.

«Проблема в том, что нынешние российские атомные ледоколы выйдут из эксплуатации уже в 2030–2035 годах. Поэтому Россия планирует построить новые», — говорится в публикации.

Новые корабли фактически будут выполнять двойную функцию: организовывать судоходство по Северному морскому пути и обеспечивать безопасность в регионе.

В Германии подчеркивают, что Москва не останавливается на достигнутом и продолжает привлекать новые компании для развития этого арктического проекта.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал Федеральному агентству новостей о возможности возникновения открытого военного конфликта между Россией и Западом в Арктике. Он заметил, что власти США возлагают на этот регион большие надежды и планируют использовать его в качестве северного фланга НАТО.