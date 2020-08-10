Билл Гейтс рассказал, когда удастся остановить эпидемию коронавируса

Москва, 10 августа. Окончательная победа над эпидемией коронавируса будет достигнута через два года. Об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

«У меня возникает такое ощущение, что мы, богатый мир, в основном справимся с этим к концу 2021 года, а мир в целом преодолеет это к концу 2022 года», — пояснил он.

Гейтс также добавил, что эпидемия коронавируса оказывает негативное влияние на процесс создания лекарств против малярии, полиомиелита и ВИЧ.

«Уйдут годы, прежде чем мы вернемся к тому состоянию, в котором находились в начале 2020 года», — подчеркнул он.

Напомним, в начале 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее специалистам удалось выяснить, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 19,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 730 тысяч человек.

На территории России зафиксировано более 892 тысяч случаев, 15 тысяч человек скончались. Более 696 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.