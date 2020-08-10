Экс-фигуристка Степанова рассказала об «адском аде» в группе Тутберидзе

Москва, 10 августа. Бывшая фигуристка Александра Степанова, выступавшая в одиночном катании, откровенно рассказала о методах работы тренера Этери Тутберидзе. По ее словам, наставник давила на учеников морально.

Степанова была в шаге от того, чтобы попасть в группу Тутберидзе. Мать спортсменки узнала у других фигуристов и их родителей, какая атмосфера царит в группе заслуженного тренера. Как оказалось, у тренера «мучают детей, чехлы летают».

«С одной девочкой я сама лично общалась, и она сказала, что там вообще ад адский, туда идти вообще не стоит. И если ты понимаешь, что можешь добиться результатов иным путем, а не насильственным, то не иди туда», — сказала Степанова в канале Елены Родиной в YouTube.

По ее словам, Тутберидзе любит худых девочек, а тех, у которых большие мышцы и широкая кость, пытается «схудить». Более того, тренер давит на спортсменов, после чего у них происходят срывы, отметила Степанова.

«Человек вроде держится, держится, а она потом крикнет «Корова ты жирная», начнет морально давить, и будет срыв, — пояснила Степанова. — Кто-то закончил очень плачевно, в больнице, с анорексией. Потом была булимия, ожирение».

Бывшая фигуристка также рассказала о тренере Сергее Розанове, который работал в «Хрустальном», а в конце весны перешел в академию Евгения Плющенко. По ее мнению, Розанов — самый главный человек, который продвигал группу Тутберидзе. Однако тренера держали в тени, а все лавры доставались Тутберидзе, указала экс-фигуристка.

«Розанов — красавец, но его скрывали тщательно. Мне кажется, его скрывали специально, чтобы всё величие доставалось Этери Тутберидзе», — рассказала Степанова.

Группу Тутберидзе со скандалом покинули Юлия Липницкая и Евгения Медведева. Недавно стало известно о переходе Алены Косторной к Евгению Плющенко. Девушка так же, как и другие фигуристки, ставили тренеру условия работы.

Блогер Лена Миро осудила спортсменок, которые, как она считает, страдают звездной болезнью. По ее мнению, успех фигуристок кроется не в их таланте, а в методике Тутберидзе, «штампующей чемпионок из обычных спортсменок».