Российским учителям начнут считать зарплату по-новому

Москва, 10 августа. Российским учителям могут начать рассчитывать зарплату по новой системе. Планируется, что проект новой отраслевой системы оплаты труда в сфере образования будет готов к 1 ноября.

По словам замглавы Минпросвещения России Виктора Басюка, проект будет полностью согласован в правительстве, с Минтруда, министерством науки и с центральным комитетом Профсоюза работников образования.

«Мы планируем сформировать общий подход, на основе которого в дальнейшем будет формироваться отраслевая система оплаты труда», — добавил Басюк в комментарии «Парламентской газете».

Подходы к формированию зарплаты педагогов, которые действуют сейчас, замглавы Минпросвещения считает непонятными и непрозрачными. По его мнению, это связано с существующим многообразием систем оплаты труда, а также разными основания для начисления компенсационных и стимулирующих надбавок.

Басюк обратил внимание, что даже в пределах отдельных муниципалитетов нет единых подходов к расчету размера зарплаты учителей.

Ранее в «Единой России» предложили увеличить размер окладов бюджетников в сфере образования, а увеличить их долю в структуре заработной платы, а также установить единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера. По мнению депутатов, соотношение базовой и стимулирующей частей заработной платы должно быть 70 на 30.