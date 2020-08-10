Отслеживать выдачу льготных лекарств в РФ поможет специальный регистр

Москва, 10 августа. Единый федеральный регистр получателей льготных лекарств, который в полном объеме заработает с 1 января будущего года, поможет избежать путаницы при распределении бесплатных медикаментов. Эта база данных позволит фактически пересчитать тех, кому полагаются такие препараты.

Регистр позволит не только следить за тем, насколько обеспечен лекарствами каждый льготник, но вести контроль за остатками препаратов и планировать закупки.

«В списке, на основании которого врачи выдают бесплатные рецепты, медикаментов должно быть не меньше, чем в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Сам этот список должен пересматриваться не реже раза в год», — уточняет «Парламентская газета».

Рынка лекарственных препаратов коснулось и еще одно изменение — разрешена дистанционная торговля безрецептурными препаратами. Вместе с тем ужесточена ответственность за продажу лекарственного фальсификата и контрафакта через Интернет. Теперь за это может грозить до восьми лет тюрьмы.

Также правительство получило право ограничивать максимальные цены на лекарства при ЧС или угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для общества, и фиксировать предельную стоимость препаратов в случаях, когда в регионах в течение месяца их цена выросла на 30 и более процентов.