Унитазы без перегородок и места для ног установили в иркутской школе

Иркутск, 10 августа. Рабочие в иркутской сельской школе установили в туалете унитазы впритык друг к другу и без перегородок. Родители жалуются на отсутствие нормальных уборных.

Жительница села Манзурка рассказала, что до появления «современных» унитазов школьники и учителя ходили на улицу. Сейчас педагоги и учащиеся продолжают пользоваться туалетом на улице, потому что в новых уборных очень неудобно.

«То есть это ставили, чтобы люди на улицу не бегали, вот результат. Сибирь, 21 век», — сказала женщина.

Она добавила, что унитазы установили в таком виде еще два года назад. С того момента ничего не изменилось.