Эксперт объяснил, почему Берлин не потерпит «удар в лицо» от США из-за СП-2

Мировая пандемия коронавируса сумела подорвать планы американцев против «Северного потока — 2». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

«Удар в лицо европейцам»

Угрозы Соединенных Штатов в адрес города Засниц из-за «Северного потока — 2» — это удар в лицо европейцам. Об этом пишет немецкое издание Handlesblatt.

Ранее три американских сенатора потребовали от руководства порта Мукран, расположенного в Заснице и выступающего как логистический центр строительства газопровода, прекратить помогать реализации «Северного потока — 2». В противном случае, американские политики пригрозили «финансовым разрушением». Европейский союз и ФРГ отреагировали на подобное требование довольно сдержанно.

По мнению автора статьи, США пытаются вынудить Европу отказаться от запуска «Северного потока — 2», прикрываясь антироссийскими лозунгами. При этом американские власти сами покупают у Москвы нефть после прекращения поставок из Венесуэлы.

«Можно ли терпеть подобное от американцев? США вот уже несколько лет усиливают свое давление на Европу. В их решимости предотвратить введение в строй «Северного потока — 2» нет ни малейших сомнений. <…> Европа стоит перед дилеммой, из которой нет элегантного выхода. Все альтернативные действия связаны с теми или иными проблемами. Но самый бесперспективный путь — это ничего не предпринимать и ждать следующей провокации из США», — отмечает автор.

Спутать планы

Как отметил Евгений Валяев, пандемия коронавируса сумела подорвать планы американцев против «Северного потока — 2». По изначальным планам, давление на строительство сопровождалось бы агрессивным навязыванием Европе своего сжиженного природного газа. Американцы хотели бы заместить российское голубое топливо, показав Европе не только политические, но и экономические мотивы отказа от российского газопровода. Коронавирус сильно спутал эти планы.

«Конечно, пандемия притормозила и активность России по строительству трубы, но из-за падения цен на газ американские компании по производству СПГ стали испытывать огромные проблемы. Многие из них приостановили деятельность. Спрос на газ упал, цены упали и СПГ на время потерял экономическую состоятельность», — пояснил Евгений Валяев.

Однако, заметил эксперт, это совсем не означает, что американцы снизят давление на «Северный поток — 2». Финансирование санкций включено в оборонный бюджет США, их в любом случае будут реализовывать.

«Нужно помнить, что санкции работают только тогда, когда их боятся и исполняют. Только в этом случае санкции являются серьезным инструментом. Судя по настроениям европейцев, и в частности немцев, они не собираются обращать внимание на американские санкции по «Северному потоку — 2». Но как долго у Германии получится игнорировать американские выпады против их интересов? Пока действия Берлина против американского давления выглядят очень слабо», — добавил Евгений Валяев.

«Головная боль Берлина»

По мнению политолога, немецкая сторона рассчитывает, что после запуска проекта американцы прекратят свою войну, сосредоточив силы на поставках СПГ через Польшу, пытаясь расширить зону поставок в Европе. Пока Вашингтон не увидит активных действий от Берлина, давление на «Северный поток — 2» будет продолжаться.

«Россия в этой ситуации, как это ни странно, стоит немного в стороне. РФ должна приложить силы для завершения строительства. Остальное от Москвы уже не зависит. И давление американцев, и проблемы с европейской газовой директивой — все это уже, скорее, головная боль Берлина и других европейских партнеров по проекту, которые должны продемонстрировать единство перед политикой Вашингтона», — заключил Евгений Валяев.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.