В Киеве придумали план шантажа Лукашенко

Киев, 10 августа. Президент Украины Владимир Зеленский должен выдвинуть Минску несколько условий для признания победы Александра Лукашенко выборах президента Белоруссии. Об этом заявил украинский политический деятель Борис Бабин.

По его словам, Белоруссия является одним из главных экономических партнеров Крыма, ДНР и ЛНР, а администрация Александра Лукашенко пользуется санаторием «Мисхор» в Ялте.

«Не стоит забывать о том, что нынешняя Белоруссия — главный внешнеэкономический партнер Крыма, ДНР и ЛНР. О том, что администрация господина Лукашенко имеет санаторий «Мисхор» и с 2015 года активно его эксплуатирует. О голосовании Белоруссии против территориальной целостности Украины в ООН», — написал Бабин на своей странице в Facebook.

Кроме того, Бабин придумал план шантажа Лукашенко. По его словам, Украина может шантажировать Минск вопросом признания результатов выборов президента Белоруссии. Он также добавил, что Зеленский должен выдвинуть Минску свои требования для признания победы Александра Лукашенко на выборах.

«У нас есть уникальный шанс завернуть эти шахматы», — считает Бабин.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По словам председателя Центризбиркома республики Лидии Ермошиной, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 9%. Остальные три кандидата набрали менее 2% голосов.

Стоит отметить, что председатель КНР Си Цзиньпин первым направил поздравление Александру Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Позднее белорусского лидера поздравили президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.